Врачи НИИ имени Склифосовского дали мастер-класс для своих коллег из Кабардино-Балкарии. Сегодня в Нальчике в Республиканской клинической больнице они провели несколько высокотехнологичных операций — 2018.04.26





Медики работали в Региональном сосудистом центре РКБ. У одной из пациенток диагностировали ангиому, у другой – тройничная невралгия. В обоих случаях хирургического вмешательства было не избежать. В процессе применялось нейронавигационное оборудование, не так давно полученное главной больницей республики. Отмечу, что в последние годы из крупных федеральных центров в Кабардино-Балкарию специалисты приезжают достаточно часто. Делается это в том числе для того, чтобы больным не пришлось выезжать за пределы республики. Расширенный материал из Республиканской клинической больницы смотрите в наших следующих выпусках.