Восемь льготников из категории детей-сирот сегодня получили новое жилье в городском округе Прохладный — 2017.04.21


Квартиры в новостройках оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения. В помещениях сделан ремонт, установлена сантехника, современные стеклопакеты. Чтобы вручить им ключи от квартир и поздравить, на церемонию прибыла заместитель председателя Правительства КБР — министр образования, науки и по делам молодёжи Нина Емузова. В ближайшие недели жилье получат еще около 80 очерёдников этой категории, говорят в Минобрнауки. В 2017 году на покупку квартир детям-сиротам предусмотрено более 48 миллионов рублей, из которых 20 — средства республиканского бюджета.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.21 18:33

— Щ1ып1э самоуправленэмк1э органхэм щылажьэхэм я махуэмк1э йохъуэхъу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.21 18:32

-Юрий Коков эл администрацияланы башчыларын алгъышлагъанды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.21 18:31

— Сегодня День местного самоуправления. Поздравление Главы КБР.

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