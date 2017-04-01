Восемь льготников из категории детей-сирот сегодня получили новое жилье в городском округе Прохладный — 2017.04.21





Квартиры в новостройках оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения. В помещениях сделан ремонт, установлена сантехника, современные стеклопакеты. Чтобы вручить им ключи от квартир и поздравить, на церемонию прибыла заместитель председателя Правительства КБР — министр образования, науки и по делам молодёжи Нина Емузова. В ближайшие недели жилье получат еще около 80 очерёдников этой категории, говорят в Минобрнауки. В 2017 году на покупку квартир детям-сиротам предусмотрено более 48 миллионов рублей, из которых 20 — средства республиканского бюджета.