Вопросы благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах республики обсуждали сегодня на расширенном заседании профильных комитетов в Парламенте КБР — 2018.12.13 14:51



В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Кабардино-Балкарии в 2018-м из федерального бюджета выделено порядка 175 миллионов рублей. Об этом сообщил замспикера Михаил Афашагов. Объем республиканского софинансирования составил 13 миллионов. Средства были направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, парков, скверов и площадей во всех муниципалитетах республики. Участвовало 3 городских округа, 5 городских поселений и одно сельское. С информацией об итогах работы выступили представители местных администраций Нальчика, Прохладного, Баксана и Терека. Ими отмечено, что основным условием и особенностью этого проекта является непосредственное участие населения на всех его стадиях. Выбор территорий благоустройства осуществляется теперь путем прямого рейтингового голосования.