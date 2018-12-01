Вопросы благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах республики обсуждали сегодня на расширенном заседании профильных комитетов в Парламенте КБР — 2018.12.13 14:51


В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Кабардино-Балкарии в 2018-м из федерального бюджета выделено порядка 175 миллионов рублей. Об этом сообщил замспикера Михаил Афашагов. Объем республиканского софинансирования составил 13 миллионов. Средства были направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, парков, скверов и площадей во всех муниципалитетах республики. Участвовало 3 городских округа, 5 городских поселений и одно сельское. С информацией об итогах работы выступили представители местных администраций Нальчика, Прохладного, Баксана и Терека. Ими отмечено, что основным условием и особенностью этого проекта является непосредственное участие населения на всех его стадиях. Выбор территорий благоустройства осуществляется теперь путем прямого рейтингового голосования.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.12.13

КъБ-м и Парламентым щытепсэлъыхьащ республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэ зыбжанэм фэтэр

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.12.13

— Парламентде сабийлени Адет-къылыкъгъа,тюз ниетге юйретиу жаны бал ишлени сюзгендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.13

— В Парламенте КБР подвели итоги работы по благоустройству дворов (М. АФАШАГОВ).

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.12.13

— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1э — Гъэсэныгъэм теухуа стол хъурей ек1уэк1ащ.

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