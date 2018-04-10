Волонтерство – как образ жизни… Сегодня в Аграрном университете прошел семинар, посвященный развитию добровольчества в Кабардино-Балкарии — 2018.04.10





В конференции приняли участие преподаватели и студенты вуза, представители общественных организаций, парламентарии. На форуме рассказали, что в КБГАУ работает Центр волонтерства. Здесь каждый может выйти с инициативой помочь людям, которые в этом нуждаются. Тем более, что на Кавказе институт взаимовыручки всегда считался одним из самых значимых в обществе. Участники семинара отметили, что в Год волонтера планируют провести большое количество мероприятий, направленных на оказание помощи в разных областях жизнедеятельности.