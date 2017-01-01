«Вольник» из Кабардино-Балкарии Тимур Бижоев стал бронзовым призером международного турнира «Мемориал Динмухамеда Кунаева» — 2017.11.28





Соревнования проходили в Казахстане. В них участвовали больше двухсот спортсменов из 12 стран мира. Бижоев выступал в весе до семидесятичетырёх килограммов. Уступив своему сопернику в четвертьфинале, он принял участие в так называемой «утешительной» серии схваток. И уже в «малом» финале одержал победу со счетом 4:0 над борцом из Дагестана. В результате у Тимура третье место турнира.