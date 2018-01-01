Военные разведчики вновь тренируются в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа — 2018.01.22





Сборы в Приэльбрусье продлятся две недели. За это время для инструкторов по горной подготовке проведут занятия на тему, как применять альпинистское снаряжение во время перехода через все_возможные препятствия. Также участников обучат скалолазанию, передвижению в составе групп по наиболее опасным участкам и организации стоянок. Армейцы будут перемещаться с рюкзаками весом до 25-ти килограммов по склонам, покрытым камнями, льдом и снегом. Ну а основной акцент сделают на обучении методам ведения огня в горах, поскольку здесь иная плотность воздуха, чем на равнине, да и особый рельеф создают дополнительные трудности и влияют на меткость стрельбы, говорится в релизе.