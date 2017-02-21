Военизированная эстафета, метание мяча и перетягивание каната… В Нальчике прошел республиканский спортивно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!» — 2017.02.21


Организовали его сотрудники Дворца творчества детей и молодежи и по традиции приурочили к Дню защитника Отечества. Силу и ловкость демонстрировали девять команд. В их составе — старшеклассники школ Кабардино-Балкарии. Самое первое задание – пройти строевым шагом.
По итогам состязаний третье место досталось команде Баксанского района, второе заняли кадеты из Бабугента. Ну, а «парнями- победителями» стали участники клуба «Патриот» из Аушигера.

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— К1уэк1уэ Юрий Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым хэтхэм я1ущ1ащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.02.21 16:29

— КъМ-ны башчысы Халкъ фронтну оноучулары бла тюбешгенди.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.02.21 16:28

— Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.

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