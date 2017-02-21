Военизированная эстафета, метание мяча и перетягивание каната… В Нальчике прошел республиканский спортивно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!» — 2017.02.21





Организовали его сотрудники Дворца творчества детей и молодежи и по традиции приурочили к Дню защитника Отечества. Силу и ловкость демонстрировали девять команд. В их составе — старшеклассники школ Кабардино-Балкарии. Самое первое задание – пройти строевым шагом.

По итогам состязаний третье место досталось команде Баксанского района, второе заняли кадеты из Бабугента. Ну, а «парнями- победителями» стали участники клуба «Патриот» из Аушигера.