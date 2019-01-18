«Водоканал» Нальчика накануне прекратил сотрудничество с компанией «Интегра Софт». — 2019.01.18

Об этом сообщают на официальном сайте предприятия.

Все операции по оплате водоснабжения и водоотведения с помощью системы «MostPay» прекращены. С сегодняшнего дня за коммунальные услуги можно рассчитаться в кассе или у контролёров предприятия, в отделениях «Почты России», Сбербанка и в дополнительных офисах Банка «Нальчик», — говорится в сообщении. Более подробную информацию можно получить, по телефонам указанным на экране. Напомню, ранее от услуг «Интегра Софт» отказался и «Газпром межрегионгаз Нальчик».