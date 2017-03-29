Водителям можно перевозить детей до 12 лет без автокресел. Такое решение вынес Верховный суд России — 2017.03.29


Правда, есть существенное условие. Если дети находятся на заднем сиденье, вместо автокресел можно применять альтернативные удерживающие спецсредства и ремни безопасности. В данном случае конкретно про автокресло в ГОСТе ничего не сказано. А вот на переднем сиденье ребенка по-прежнему разрешается перевозить только с использованием детских удерживающих устройств. По словам аналитиков, в этом вопросе ставить точку пока рано. Сейчас идет разработка новых правил. По ним, если ребенок не достиг роста в 150 см, штатным ремнем его пристегивать нельзя. Он должен ездить в кресле или на бустере.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.29 16:34

— Профсоюзла 2016-чы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.29 16:33

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.

Подробнее