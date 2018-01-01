Власти Кабардино-Балкарии вернут в региональное законодательство норму о ежегодной индексации социальных выплат по уровню инфляции — 2018.10.29


Соответствующее постановление будет направлено в Парламент республики, определили на очередном заседании Правительства КБР. Начать индексировать все социальные выплаты и пособия планируется уже с января следующего года. По данным республиканского Минфина, в бюджете-2019 предусмотрены необходимые для этого средства. В настоящее время Кабардино-Балкария предоставляет 50 мер социальной поддержки для примерно четверти населения республики.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.29 15:29

— Бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм къыпещэ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2018.10.29 15:28

— Республика комсомолну 100-жыллыгъын белгилейди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.29 15:27

— Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества.

Подробнее