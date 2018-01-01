Власти Кабардино-Балкарии вернут в региональное законодательство норму о ежегодной индексации социальных выплат по уровню инфляции — 2018.10.29





Соответствующее постановление будет направлено в Парламент республики, определили на очередном заседании Правительства КБР. Начать индексировать все социальные выплаты и пособия планируется уже с января следующего года. По данным республиканского Минфина, в бюджете-2019 предусмотрены необходимые для этого средства. В настоящее время Кабардино-Балкария предоставляет 50 мер социальной поддержки для примерно четверти населения республики.