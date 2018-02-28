Власти Кабардино-Балкарии и руководство Госкорпорации «Ростех» утвердили «дорожную карту» разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения — 2018.02.28





Рассмотрены вопросы строительства производственных объектов и соответствующей инфраструктуры. Для реализации намеченного создана рабочая группа. Особо отмечена необходимость соблюдения графика подготовки технического задания и технико-экономического обоснования проекта. По данным Минпромторга КБР лицензия на разработку Тырныаузского месторождения будет получена в апреле текущего года.