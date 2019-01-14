Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. — 2019.01.14

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По данным МЧС, сегодня рано утром произошел взрыв газо_воздушной смеси. В результате разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. В них проживали 12 человек, семь спасены, один погиб, судьба еще нескольких устанавливается. Всего в доме 72 квартиры. Для жителей развернут пункт временного размещения, эвакуированы 140 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности…».