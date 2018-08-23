Владельцы земельных участков должны быть готовы к новым правилам строительства и реконструкции дачных объектов. Порядок меняется с 1 января, в Градостроительный кодекс уже внесены поправки — 2018.08.23





Если сейчас возвести или переделать садовый дом можно без предварительной подачи документов в администрацию поселка, то через четыре месяца такое уведомление станет обязательным требованием. Местные власти в семидневный срок должны будут провести проверку. Если все бумаги в порядке, можно начинать возведение или реконструкцию. Действовать разрешение будет в течение 10 лет. По завершении работ придется подготовить еще одно уведомление — об окончании, приложить к нему технический план и снова ждать комиссию. При этом постройку, не соответствующую изначальным документам, придется переделывать либо вовсе снести. И еще один нюанс: для регистрации права собственности хозяину дома не обязательно будет лично обращаться в Росреестр. За него это сделает администрация населенного пункта в порядке межведомственного обмена.