Видеозапись, сделанная очевидцем, помогла найти водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Инцидент произошел в Нальчике — 2017.11.28





Один из горожан запечатлел момент, когда автобус, следующий по четырнадцатому маршруту, выехал на встречную полосу, остановился, и прямо на проезжую часть стали высаживаться пассажиры. Как выяснилось, водитель хотел объехать пробку и сэкономить время, однако в итоге добился возбуждения административного производства. Полицейские вручили ему штрафную квитанцию на пять тысяч рублей.