Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка в республике – в пределах нормы. Об этом заявляют в управлении Россельхознадзора по КБР. С начала года на Юге России сохранялась угроза распространения некоторых вирусных заболеваний сельхозживотных и птиц — 2017.04.19



Избежать проникновения инфекций на территорию Кабардино-Балкарии удалось благодаря усилению мер ветеринарного контроля, отмечают специалисты. Профильные службы проводят постоянный мониторинг ситуации в каждом населенном пункте. Идет профилактическая работа в фермерских хозяйствах. Усилен надзор за ввозом и вывозом скота, птицы и животноводческой продукции. БольшАя ставка делается и на вакцинацию. В числе приоритетных задач, которые сейчас стоят перед Россельхознадзором и Управлением ветеринарии, — своевременное и качественное проведение всех профилактических и диагностических мероприятий, особенно в предпастбищный сезон.