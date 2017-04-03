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Вести КБР — 2017.04.03 20:45
Вести КБР — 2017.04.03 20:45
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Россия скорбит по Евгению Евтушенко. Известный поэт скончался на 85-м году жизни в клинике американского города Талса. Соболезнования родным и близким Евтушенко на своей странице в Instagram выразил Глава КБР Юрий Коков — 2017.04.03
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