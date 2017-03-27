Вести КБР — 2017.03.27 14:40
Главная » Вести КБР — 2017.03.27 14:40
Related Posts
Последние записи
- Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы Росгвардии — 2017.03.27
- В Нальчике состоялось очередное заседание Совета Международной Черкесской Ассоциации — 2017.03.27
- «Мясо на Кавказе»… Фестиваль национальной кухни народов Кабардино-Балкарии под таким названием прошел в Приэльбрусье — 2017.03.27
- Чтобы знали и помнили… В канун Дня возрождения балкарского народа в Залукокоаже состоялся диалог между старейшинами и учащимися школ Зольского района — 2017.03.27
- Читай, Нальчик» — под таким хэштегом в Северо-Кавказском институте искусств прошел фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии — 2017.03.27