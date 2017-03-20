Вести КБР — 2017.03.20 20:45

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.20 18:30

— Экологием теухуауэ К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.20 18:29

— Бюгюн Россейни жигитлерини кюнюдю.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.20 18:27

— Сегодня Юрий Коков провел совещание по санитарному состоянию городских и сельских поселений КБР и состоянию дорог в регионе.

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