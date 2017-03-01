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Вести КБР — 2017.03.01 14:40
Вести КБР — 2017.03.01 14:40
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«Восходящая звезда журналистики»… Наша коллега, корреспондент программы «Вести. Кабардино-Балкария» Карина Аванесова стала лауреатом Всероссийского конкурса для молодых журналистов — 2017.03.01
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