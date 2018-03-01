Вести Кабардино-Балкария — 2018.03.30 20:45

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Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.30

— Кемерово къыщыхъуа насыпыншагъэм къыхэк1ыу 1уэхугъуэхэр ягъэ1эпхъуэ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.30

— «Севкавренген»заводда канат жолланы жыйышдырлыкъдыла

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.30

— Соглашение о создании в Кабардино-Балкарии производственной площадки совместного российско-французского предприятия по крупноузловой сборке канатных дорог перешло в практическую плоскость

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.30

— Кемерово къыщыхъуа насыпыншагъэм къыхэк1ыу 1уэхугъуэхэр ягъэ1эпхъуэ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.30

— «Севкавренген»заводда канат жолланы жыйышдырлыкъдыла

Подробнее