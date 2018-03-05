Вести Кабардино-Балкария — 2018.03.05 14:40

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.05

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрийрэ РАН-м и академик Фортов Владимирырэ зэ1ущ1ащ

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Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.05

— Республиканы Башчысы Юрий Коков академик Владимир Фортов бла тюбешгенди

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Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.05

— Юрий Коков встретился академиком РАН Владимиром Фортовым

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