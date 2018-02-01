Вести Кабардино-Балкария — 2018.02.26 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.26

— Урысейм тхэквандомк1э зэгухьэныгъэм иригъэблагъэри КъБ-м и Парламентым и унафэщ1 Егоровэ Татьянэ паратхэквондистхэм нобэ я1ущ1ащ

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.02.26

— КъМ-ны жол фондуну ырысхысына жоллагъа къараллыкъды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.26

— Госавтоинспекторы КБР сегодня проводят рейд «Безопасный перевозчик»

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Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.26

— Урысейм тхэквандомк1э зэгухьэныгъэм иригъэблэгъауэ КъБ-м и Парламентым и унафэщ1 Егоровэ Татьянэ паратхэквондистхэм мы дакъикъэхэм я1уощ1э

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