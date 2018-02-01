Вести Кабардино-Балкария — 2018.02.02 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.02 18:25

— Сталинград деж щек1уэк1а зэхэуэ гуащ1эр совет сэлэтхэм я тек1уэныгъэк1э зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрыхъум хуэгъэза пэк1у нобэ Налшык щек1уэк1ащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.02 18:22

— В КБР стартовал республиканский просветительский проект «Перспектива».

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Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.02 16:30

— Сталиград зауэр зэриухрэ илъэс 75 зэрырикъур Налшыч щагъэлъап1ащ.

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