Вести Кабардино-Балкария — 2018.02.01 20:45
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Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.01 16:34
— Республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и зэ1ущ1эм УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм зызэрыхуагъэхьэзырым нобэ щытепсэлъыхьащ.
Радио КБР 16.00 bal — 2018.02.01 16:33
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Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.01 16:32
— Сегодня в Доме правительства КБР рассмотрели проект-распоряжение по строительству новых школ в республике.