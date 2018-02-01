Вести Кабардино-Балкария — 2018.02.01 20:45

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.01 16:34

— Республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и зэ1ущ1эм УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм зызэрыхуагъэхьэзырым нобэ щытепсэлъыхьащ.

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Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.02.01 16:33

— Президент айырыулагъа хазырлана

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Радио КБР 16.00 rus — 2018.02.01 16:32

— Сегодня в Доме правительства КБР рассмотрели проект-распоряжение по строительству новых школ в республике.

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