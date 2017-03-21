Вести Кабардино Балкария — 2017.03.21 17:20
Главная » Вести Кабардино Балкария — 2017.03.21 17:20
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Республиканское Управление Росгвардии сформировано из профессиональных сотрудников, способных качественно выполнять поставленные задачи, заявил сегодня на брифинге руководитель подразделения Алексей Сергеев. Встреча с журналистами состоялась в канун Дня войск национальной гвардии России, который отмечается 27-го марта — 2017.03.21
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