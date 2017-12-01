Вести Кабардино-Балкария — 2017.12.08 20:45

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.08 18:25

-На подготовку к отопительному сезону в КБР потритили более 500 млн.руб.

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Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.12.08 16:23

— К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.12.08 16:22

-Юрий Коков Нальчик шахарны оноучулары бла кенгеш бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.12.08 16:21

-На подготовку к отопительному сезону в КБР потритили более 500 млн.руб.

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