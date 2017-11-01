Вести Кабардино-Балкария — 2017.11.28 20:45
Главная » Вести Кабардино-Балкария — 2017.11.28 20:45
Related Posts
Последние записи
- Вести Кабардино-Балкария — 2017.11.28 20:45
- Вести Кабардино — Балкария — 2017.11.28 17:40
- На обеспечение сбалансированности бюджета Кабардино-Балкария получит больше четырёхсот тридцати трех миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства России размещено на сайте кабинета министров — 2017.11.28
- Интерактивную карту зон подтопления на территории Кабардино-Балкарии создают в Высокогорном геофизическом институте. Это часть реализации подпрограммы по предупреждению ЧС — 2017.11.28
- Резидентам особых экономических зон Северного Кавказа окажут господдержку… В Минкавказа идет отбор потенциальных участников программы. Информация об этом размещена на сайте ведомства — 2017.11.28