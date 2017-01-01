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Вести Кабардино — Балкария — 2017.11.28 17:40
Вести Кабардино — Балкария — 2017.11.28 17:40
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На обеспечение сбалансированности бюджета Кабардино-Балкария получит больше четырёхсот тридцати трех миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства России размещено на сайте кабинета министров — 2017.11.28
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