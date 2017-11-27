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Вести Кабардино-Балкария — 2017.11.27 14:45
Вести Кабардино-Балкария — 2017.11.27 14:45
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Билял Махов и Кантемир Магомедов стали победителями чемпионата России по вольной и греко-римской борьбе в абсолютной весовой категории. Турнир проходил в Воронеже и носил имя заслуженного мастера спорта СССР Василия Меркулова — 2017.11.27
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