Вести Кабардино-Балкария — 2017.07.07 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.07 18:14

— Унагъуэм и махуэм теухуа зэ1ущ1эхэр

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.07.07 18:12

— Юрий Коков Черек эм Чегем районда жолланы тап халгъа келтириу жаны бла кенгеш бардыргъанды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.07 18:10

— Сегодня состоялось совместном заседании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной …

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