Вести Кабардино-Балкария — 2017.06.06 20:45

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2017.06.06 18:30

— Республикэм зегъэужьын папщ1э совет къызрагъэпэщащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.06.06 18:28

— КъМ-ны бла Татарстанны законла чыгъарыучу органлары келишим этгендиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.06 18:25

— Сегодня Парламент КБР подпишет соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом Республики Татарстан.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.06 16:30

— Республикэм зегъэужьын папщ1э совет къызрагъэпэщащ.

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