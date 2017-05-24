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Вести Кабардино-Балкария — 2017.05.24 14:45
Вести Кабардино-Балкария — 2017.05.24 14:45
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4 «золота» завоевали спортсмены из Кабардино-Балкарии в Ставрополе на открытом чемпионате стран СНГ по пауэрлифтингу — 2017.05.24
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