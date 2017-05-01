Вести Кабардино-Балкария — 2017.05.15 20:45

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.15 18:25

— КъБ-м и къэралыгъуэм, щ1эныгъэм я махуэр, апхуэдэуи республикэр Урысейм зэрыхыхьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъур

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.15 18:23

— Роспотребнадзор инсанланы сакълыкъгъа чакъырады.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.15 18:22

— Глава КБР провел совещание по подготовке к Дню Государственности КБР и 460-летию добровольного присоединения к России.

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