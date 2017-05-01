Вести Кабардино-Балкария — 2017.05.11 20:45

-«2017-30 гъэхэм УФ-м и хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм жылагъуэм и деж зыщегъэужьыным теухуа стратегием» 1э щ1идзащ ди къэралым и Президент Путин Владимир.

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