Вести Кабардино – Балкария — 2019.01.24 17:00

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Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.01.24

— Урысейм и МВД-м и унафэщ1ыр КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2019.01.24

— Владимир Колокольцев ишчи жумуш бла КъМ-да болгъанды.

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Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.24

— 227 тыс человек получили социальной поддержку в прошлом году.

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