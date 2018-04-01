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Вести Кабардино Балкария — 2018.04.27 20:45
Вести Кабардино Балкария — 2018.04.27 20:45
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Сев идет высокими темпами благодаря хорошей погоде, опережение – по сравнению с прошлым годом – на четыре процента… О ходе весенне-полевых работ говорили сегодня в республиканском парламенте на заседании президиума — 2018.04.27
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