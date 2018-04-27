Вести Кабардино-Балкария — 2018.04.27 14:45
Главная » Вести Кабардино-Балкария — 2018.04.27 14:45
Related Posts
Последние записи
- Сев идет высокими темпами благодаря хорошей погоде, опережение – по сравнению с прошлым годом – на четыре процента… О ходе весенне-полевых работ говорили сегодня в республиканском парламенте на заседании президиума — 2018.04.27
- Аналогов в России нет… В Баксанском районе защиту интенсивных садов доверяют исключительно новейшим технологиям — 2018.04.27
- В Общественной палате Кабардино-Балкарии подвели итоги реализации в республике федерального закона об основах общественного контроля. Документ действует на территории страны вот уже три года — 2018.04.27
- Дворик одного из детсадов в селении Нартан превратили в сказочную площадку. По своей оригинальности проект может легко посоревноваться с дизайнерским — 2018.04.27
- Радио КБР 16.00 bal — k 100 let zankishieva. — 2018.04.27 16:45