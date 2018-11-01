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Вести Кабардино-Балкария — 2018.11.28 17:00
Вести Кабардино-Балкария — 2018.11.28 17:00
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Сегодня участники республиканского кадрового конкурса «Новая высота» приступили ко второму этапу проекта. — 2018.11.28
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