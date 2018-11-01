Вести Кабардино-Балкария — 2018.11.22 20:45
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-«Лъагап1эщ1эхэр» республикэ зэпеуэм хэтхэм я заявкэхэр къы1ыхын зэраухам теухуа зэ1ущ1э КъБ-м и Правительствэм и унэм нобэ щек1уэк1ащ.
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