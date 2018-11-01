Вести Кабардино-Балкария — 2018.11.13 20:45
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Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.13 18:35
— Мы махуэхэм КъБ-р Парламентым бюджетым щыхоплъэ.
Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.13 18:34
— Республиканы энергетиклери къышха хазырдыла.
Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.13 18:33
— Сегодня во всем мире отмечается День слепых.
Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.13 15:31
-«Жылагъуэхэм зегъэужьын» федерал программэм ипкъ итк1э Шэджэм районым хыхьэ Нартан жылагъуэм щэнхабзэмк1э унэ дащ1ыхьынущ.