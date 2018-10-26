Вести Кабардино — Балкария — 2018.10.26 14:25

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.26 15:30

— К1уэк1уэ Казбек УФ-м и ц1ыхубэ артист Темыркъан Борис дунейм зэрехыжамк1э и благъэ 1ыхьлыхэм хуэгузэващ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2018.10.26 15:29

-Республиканы эм Россейни халкъ артисти Борис Темирканов ёлгенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.26 15:27

— Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким Бориса Темирканова.

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Радио КБР 13.00 kab — 2018.10.26 13:28

— Ди къэралым и щэнхабзэм хэщ1ыныгъэшхуэ игъуэтащ, дунейм ехыжащ УФ-м и ц1ыхубэ артист Темыркъан Борис.

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