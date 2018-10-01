Вести Кабардино-Балкария — 2018.10.10 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.10 18:28

— Нобэ щегъэжьауэ Мэзкуу щок1уэк1 «Дыщэ бжьыхьэ 2018» Урысейпсо агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэр.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.10 18:26

-Минги тауну тийресинде экология жыяу жолчукъ ишлерикди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.10 18:25

— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.10 15:28

— Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и Ассоциацэм и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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