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Вести Кабардино-Балкария — 2018.04.19 14:40
Вести Кабардино-Балкария — 2018.04.19 14:40
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В 6-й Нальчикской школе прошла презентация книги о выпускниках и педагогах, добившихся высоких достижений в разных областях жизни. Посвящена она 80-летнему юбилею учреждения — 2018.04.19
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