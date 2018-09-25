Вести Кабардино — Балкария — 2018.09.25 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.25 18:37

— УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министр Чеботарев Сергей хамэ къэралхэм я дипломат л1ык1уэхэу Урысейм щы1эхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.25 18:34

— Россейни жигитлери окъуучула бла тюбешедиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.25 18:32

— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

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