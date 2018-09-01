Вести Кабардино Балкария — 2018.09.13 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.13 18:31

— Пенсэ ныбжьым нэса ц1ыхухэр лэжьап1э къэзымыщтэ, е 1узыгъэк1хэр уголовнэ жэуапым ешэл1эным теухуа законыр нобэ къищтащ УФ-м и къэрал Думэм.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.13 18:29

— Жарашдырыучу мюлкле консерва продукцияны кёбейтгендиле

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.13 18:28

— КБР получит субсидии на социальные расходы.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.09.13 15:27

— Зи ныбжь хэк1уатэхэм къэралыр хуосакъ.

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