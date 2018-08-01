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Вести Кабардино Балкария — 2018.08.17 20:45
Вести Кабардино Балкария — 2018.08.17 20:45
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Советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной в горах Кабардино-Балкарии в боях за освобождение Эльбруса, посвящен международный военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт». — 2018.08.17
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