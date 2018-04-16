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Вести Кабардино-Балкария — 2018.04.16 14:40
Вести Кабардино-Балкария — 2018.04.16 14:40
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В Универсальном спорткомплексе Нальчика прошло первенство СКФО по самбо среди юношей и девушек 2004-05 годов рождения — 2018.04.16
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