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Вести Кабардино Балкария — 2018.04.12 20:45
Вести Кабардино Балкария — 2018.04.12 20:45
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Исполнение республиканского бюджета две тысячи семнадцать, реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, подписание соглашений о сотрудничестве с другими регионами. На очередном заседании Правительства КБР сегодня рассмотрено более двух десятков вопросов — 2018.04.12
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