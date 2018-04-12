Вести Кабардино Балкария — 2018.04.12 17:40
Главная » Вести Кабардино Балкария — 2018.04.12 17:40
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Исполнение республиканского бюджета две тысячи семнадцать, реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, подписание соглашений о сотрудничестве с другими регионами. На очередном заседании Правительства КБР сегодня рассмотрено более двух десятков вопросов — 2018.04.12
Сегодня в Кабардино-Балкарии отмечают столетие образования военных комиссариатов страны. По случаю юбилейной даты в Государственном концертном зале состоялось торжественное собрание. Его участниками стали действующие сотрудники, ветераны, военно_служащие, представители власти, духовенства и общественных организаций — 2018.04.12
Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.12 18:34
-Нобэ косманавтикэм и дунейпсо махуэщ.
Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.12 18:32
— Правительствону кезиулю жыйылыуу болгъанды.
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