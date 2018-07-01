Вести Кабардино Балкария — 2018.07.19 20:45
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ПредыдущийРежим ЧС в республике снят, однако угроза стихийных бедствий в горах сохраняется. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции, которую организовала ГТРК «Кабардино-Балкария» — 2018.07.19
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